Le Parisien: Neymar via dal PSG anche per una questione di salute

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si fa un gran parlare di Neymar in questi giorni: in sede di calciomercato, nazionale ed internazionale, è il caso riguardante il brasiliano a tenere maggiormente banco tra tutti, visto e considerato anche che, qualora dovesse realizzarsi, comporterà movimenti economici visti poche volte finora, forse mai. Tra le varie motivazioni che stanno spingendo O'Ney a lasciare Parigi, specifica Le Parisien, ce ne sarebbe anche uno legato alla sua salute, ed in particolare alle sue condizioni fisiche. Secondo il quotidiano, infatti, il calciatore non ha una struttura ossea così stabile come dovrebbe sul piede destro, situazione che - se dovesse peggiorare - rischierebbe di compromettergli addirittura la carriera. Subendo di media un fallo ogni meno di mezz'ora, ecco perché Neymar preferirebbe tornare in Spagna: in Liga il gioco è meno intenso e duro.