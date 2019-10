Turchia, Rami cambia immagine del profilo e fa il saluto militare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adil Rami, ex difensore del Milan ora al Fenerbahce, ha cambiato la propria immagine del profilo su Instagram con una foto, con la maglia della squadra turca indosso, in cui viene ritratto mentre effettua il saluto militare che tanto sta facendo discutere in queste ultime settimane dopo l'inizio del conflitto a Nord della Siria. Molti tifosi turchi hanno accolto con grande favore questo gesto leggendoci un sostegno esterno all'offensiva militare.