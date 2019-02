Il direttore generale della Dinamo Kiev Rezo Chokhonelidze, ha parlato a Sky dopo il sorteggio di Europa League che vedrà gli ucraini affrontare il Chelsea di Sarri: "La politica del calcio non la capiamo. Tutti vogliono giocare contro le squadre russe però è stato proibito. Il calcio per andare oltre? Tutti gli sportivi vogliono il sorteggio libero. Giocare contro un proprietario russo? Solo la squadra è inglese, ma tutta la proprietà è russa. Abbiamo giocato due volte contro il Chelsea, ma adesso politicamente la situazione è cambiata. I calciatori sono sempre pronti a giocare anche in Russia, ma qualcosa non funziona se la politica non esce dallo sport".