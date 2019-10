Il Gladbach è sbocciato prima del previsto. Un primato targato Rose

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Otto anni dopo, il Borussia Monchengladbach guarda tutti dall'alto al basso in Bundesliga. Unici ad approfittare del ko del Bayern contro l'Hoffenheim (Lipsia, Bayer, Schalke e Friburgo hanno pareggiato), i Fohlen demoliscono l'Augsburg e balzano solitari al comando, tallonati dal Wolfsburg. Impressionante il modo in cui è maturato il successo, con quattro reti segnate in meno di 40 minuti: una prova di forza proprio nella partita più difficile sul piano psicologico, che denota grande maturità. Il primato è meritato ed è figlio soprattutto della grande solidità difensiva (due gol subiti nelle ultime quattro partite) e del secondo miglior attacco del campionato, trascinato dai francesi Plea e Thuram. Gli automatismi sembrano già consolidati, le soluzioni offensive sono tante e tutte efficaci.

Se son Rose, fioriranno - Gran parte dei meriti non possono che essere attribuiti a mister Marco Rose. Già artefice dei grandi risultati ottenuti dal Salisburgo in patria e in Europa, il tecnico di Lipsia sta confermando le sue qualità e la sua bravura anche in Germania. In Austria alternava il 4-4-2 al 4-3-1-2, moduli preferiti anche in questa nuova avventura e integrati dal 4-2-3-1 più offensivo ammirato ieri contro l'Augsburg. Una capacità di cambiare pelle a seconda dell'avversario che sarà utile nel prosieguo della stagione, soprattutto per risalire la china in Europa League. La Roma è avvisata.