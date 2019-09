Il MEN avverte il City: "Vietato partire in Champions come lo scorso anno"

© foto di Imago/Image Sport

"Il Manchester City non può permettersi un altro terribile avvio in Champions League". Il Manchester Evening News titola così in apertura delle sue pagine web, spiegando come dietro a questa semplice considerazione ci siano molteplici ragioni: la prima riguarda la Premier, dove la squadra di Guardiola ha già accumulato un ritardo di 5 punti sul Liverpool. La seconda il paragone con lo scorso anno, quando i Citizens persero la gara inaugurale del girone contro il Lione. E furono costretti a giocarsi la qualificazione fino all'ultima gara contro l'Hoffenheim. Infine il girone: il City è indubbiamente favorito, ma guai a sottovalutare Shakthar (che nel recente passato ha già battuto il club inglese), Dinamo Zagabria e soprattutto Atalanta.