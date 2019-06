Il Manchester City guida la corsa per il figlio d'arte Liam Delap

Sky Sports UK aggiorna su un possibile giovanissimo prospetto del futuro, Liam Delap, figlio dell'ex difensore Rory, divenuto famoso anche per le sue rimesse laterali a lunghissima gittata. Il giovane attaccante, classe 2003, è attualmente in forza all'accademia del Derby County, dove suo padre è tecnico, e la sua reputazione - si legge - è in continua crescita. Il Manchester City, riferiscono Oltremanica, guida la corsa per arrivare a lui, avendo già discussioni in fase ben più avanzata rispetto all'Arsenal, altro club interessato.