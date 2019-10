Il Portogallo esulta con CR700: "Una vera leggenda non si riposa mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non poteva mancare il tweet celebrativo del Portogallo dopo la 700esima rete tra i professionisti messa a segno da Cristiano Ronaldo nella sconfitta contro l'Ucraina (finita 2-1 per i padroni di casa n.d.r.): "Per alcuni, impossibile, per il migliore di sempre, non abbastanza. CR700 ha fatto la storia e pensa solo alla prossima rete: perché una vera leggenda non si riposa mai".