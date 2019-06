Il Real Madrid ha già speso oltre 300 milioni. In frantumi il record del 2009

© foto di Imago/Image Sport

La stagione sportiva 2019-20 non è ancora ufficialmente iniziata, eppure il Real Madrid ha già stabilito il proprio record di spesa che resisteva da dieci stagioni.

L'ERA RONALDO Il 2009 è l'anno del ritorno di Florentino Pérez che viene eletto dopo aver promesso grandi colpi. Promesse mantenute: l'estate di quell'anno porta in dote Cristiano Ronaldo per 93 milioni di euro, record di spesa mondiale per l'epoca. Prima del portoghese fu annunciato Kakà per 67,2 milioni. E poi Benzema per 35 milioni, Xabi Alonso per 28, Raul Albiol per 15, Alvaro Negredo per 5, Granero per 4, Arbeloa anch'gli per 4. Totale 258 milioni che non bastarono per vincere nell'immediato né in Spagna né in Europa, ma che servirono a porre le basi di un futuro straordinario.

L'ERA HAZARD I tre allenatori visti nell'ultima stagione, zero titoli, le figuracce nel Clasico e in Champions League, con la squadra ridicolizzata dall'Ajax ha portato Florentino Pérez, rimasto in questi anni saldo sulla sua poltrona, a rifondare. Dal 2014, anno in cui fu acquistato James Rodriguez, non c'erano stati del resto acquisti galacticos. Ed ecco al 13 gennaio che il club ha già ufficializzato Eden Hazard per 100 milioni, Luka Jovic per 60, Eder Miltiao per 50, Ferland Mendy per 48 e Rodrygo per 45. Totale 303 milioni. E non è ancora finita: l'obiettivo per il centrocampo è Paul Pogba, valutazione fatta dal Manchester United 168 milioni di euro. Un affare che se andasse in porto porterebbe il Real a diventare la squadra in grado di spendere più denaro nella storia del calcio in una sola sessione di mercato.