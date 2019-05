Il Real perde al Bernabeu, Kroos e Bale restano in panchina 90 minuti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nell'ultima gara di Liga, il Real Madrid è stato sconfitto 2-0 in casa dal Betis Siviglia. Nonostante il risultato, Zinedine Zidane ha tenuto sia Kroos che Bale in panchina per 90 minuti in tutte che è potuto essere la loro ultima gara con la maglia blanca. Nelle ultime gare infatti, con il ritorno del francese in panchina, i due hanno giocato pochi e in Spagna assicurano che sono pronti a cambiare aria.