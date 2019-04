© foto di Insidefoto/Image Sport

Manchester United e Tottenham. Queste le squadre che, secondo il Leicester Mercury, recentemente si sono mosse per conoscere la situazione di Youri Tielemans, talento del Leicester in prestito dal Monaco. Le Foxes vorrebbero attivare l'opzione di acquisto per il belga, ma il recente interessamento delle due big potrebbe cambiare le carte in tavola.