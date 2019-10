Ince critica Solskjaer: "Man United rischia la parte destra della classifica"

© foto di

Lo storico ex centrocampista del Manchester United Paul Ince non ha risparmiato le critiche a Solskjaer dopo questo avvio di stagione complicato per i Red Devils: "Non so cosa stiano facendo all'interno del club - ha dichiarato a TalkSport - E' normale che Ole venga criticato perché non sta ottenendo i risultati ma anche perché non è arrivato nessun segnale di miglioramento. Con i giovani ci vuole sempre del tempo, ma anche il Chelsea ha molti giovani e sta andando bene e il Liverpool schiera due terzini molto giovani che stanno facendo ottime cose. Il Manchester United potrebbe finire nella parte destra della classifica di Premier".