Indipendentismo catalano, nota dell'Espanyol: "Rispetto per le autorità"

© foto di José M. Diaz

Mentre il Barcellona è sceso in campo a favore degli indipendentisti catalani, l'Espanyol, secondo club di Barcellona, ha preso una posizione più morbida in merito alla condanna dei leader del movimento indipendentista:

"Il Club è un'entità puramente sportiva e, in quanto tale, non rappresenta i sentimenti, né le posizioni personali e individuali di tutti i suoi partner, in quanto non potrebbe essere diversamente. Oltre a ciò, ribadiamo il nostro rispetto per le decisioni giudiziarie e ci rammarichiamo per la sofferenza che purtroppo determinate situazioni procedurali possono generare per le singole persone, le loro famiglie o sentimenti collettivi. Incoraggiamo tutte le autorità pubbliche a cercare soluzioni politiche e democratiche per questa crisi sociale, attraverso il dialogo e nel quadro giuridico e il più rigoroso rispetto della legalità".