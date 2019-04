Joey Barton è salito ancora una volta suo malgrado all'onore delle cronache. Oggi tecnico del Fleetwood Town, squadra di terza divisione inglse, ha aggredito l'allenatore del Barnsley, squadra avversaria che ha vinto l'incontro 4-2. Causa della colluttazione l'espulsione a partita in corso di un giocatore del Fleetwood Town che ha portato prima a una lite nel corso della partita, poi all'aggressione di Barton. Il Barnsley con un comunicato ufficiale ha confermato che l'incidente è avvenuto nel tunnel che conduceva negli spogliatoi e che la Polizia dello Yorkshire sta investigando. Il Fleetwood ha preferito non commentare l'episodio. Barton, 36 anni, non è nuovo a questi fatti, tanto da essere stato condannato nel 2008 a sei mesi di reclusione proprio per agggressione. Nel 2007 aggredì ai tempi del Manchester City il compagno di squadra Ousmane Dabo, causangogli il distacco dalla retina e venendo condannato a 4 mesi di carcere.