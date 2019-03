Inter, Politano: "C'è tanta delusione, ora testa al derby"

© foto di PhotoViews

L'attaccante dell'Inter, Matteo Politano, commenta a Sky Sport, la gara persa contro l'Eintracht Francoforte. Queste le sue parole: "C'è delusione, ci tenevamo per squadra e tifosi a passare. Domenica ci sarà il derby, e non c'è partita migliore. Non cambierei nulla, oltre il gol subito abbiamo avuto il pallino in mano, ma ci è mancata la giocata. Non siamo mai riusciti a trovare la palla giusta, i nervi ci sono stati a tratti. Ora dobbiamo lavorare perché quando perdi c'è qualcosa che non va, per domenica c'è da recuperare bene le energie. Fortunatamente rientra qualche giocatore, dobbiamo prepararci bene perché questa partita è da vincere".