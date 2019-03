© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia, ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro la Finlandia. "E' stata una serata emozionante, nel secondo tempo abbiamo concesso qualcosa di troppo per generosità. Dopo il gol di Kean non abbiamo subito niente. E' un predestinato, i gol agli esordi non arrivano per caso. Ha una base importante sul quale lavorare, adesso deve mantenere l'umiltà. Le idee del mister vengono messe in pratica, è un gioco offensivo a noi difensori ci permette di giocare alti".