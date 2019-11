Il capo delegazione dell'Italia Under 21 Massimo Paganin è intervenuto ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dalla sfida contro l'Islanda: "È un match non facile, loro sono una squadra fisica che sta facendo bene. Deve essere tenuta alta l'intensità, ma si sono preparati bene in settimana, chi andrà in campo al di là delle defezioni darà il meglio. Oggi è un'opportunità per chi ha giocato meno e per chi gioca meno nei propri club. È determinante passare per la Nazionale per dimostrare il proprio valore. È sempre stato così, nel calcio arrivano in pochi. La selezione è stata fatta su chi ha qualità, per giocare in una grande squadra bisogna fare questi step. Speriamo sia l'Islanda a doverci inseguire dopo stasera".