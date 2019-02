All'età di 28 anni De Gea vive il punto più alto della sua carriera ed è considerato il miglior portiere in circolazione alla pari con Oblak. Secondo Andrei Kanchelskis la risposta è chiara: "De Gea è al momento il migliore" ha detto l'ex viola ed ex Manchester United in un'intervista a 888 Sport, anche se poi ha aggiunto: "Adoro de Gea ma credo che Schmeichel fosse migliore. E' stato il più forte che abbia visto in vita mia"