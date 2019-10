Klopp: "In Germania allenamenti aperti. Tutti sanno la verità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato prima della sfida contro il Manchester United, programmata domani. "Giochetti mentali da parte di Solskjaer? Meno sa il tuo avversario rispetto alla tua formazione, meglio è. È un vantaggio. In quattro anni di Inghilterra è davvero strano quanto poco sai su un giocatore, se è in forma o meno. In Germania permettiamo alla stampa di vedere quattro o cinque allenamenti la settimana. Non puoi nascondere niente, tutti sanno la verità. Qui è sempre come dire "oh, pensavo avesse una gamba rotta", non è un gioco mentale, è parte della preparazione alla partita. Rispettiamo lo United come il migliore di sempre, non come quello di cui tutti parlano".