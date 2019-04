Kroos medita l'addio al Real? Il tedesco smentisce As: "Notizia falsa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Toni Kroos vicino all'addio al Real? A giudicare da quello che scrivono i quotidiani spagnoli, il centrocampista tedesco starebbe considerando l'idea di lasciare Madrid, ritenendo chiuso il suo ciclo. Ma lo stesso Kroos ha smentito queste voci, come dimostra il post pubblicato su Twitter in cui riprende la notizia data da As in mattinata e la smentisce categoricamente: "Informazione assolutamente falsa".