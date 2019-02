© foto di Acero

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone, spiega Marca, sta già pensando alla sfida di ritorno di Champions League contro la Juventus. Ed il dubbio principale del Cholo in vista di Torino riguarda il centrocampista Thomas che sarà assente causa squalifica. Le alternative per i Colchoneros, si legge, sono sostanzialmente due: quella che ad oggi ha più forza prevede lo spostamento di José Maria Gimenez a centrocampo al fianco di Rodrigo. L'altra, meno probabile per il quotidiano iberico, l'accentramento di Saul con Correa titolare sull'esterno.