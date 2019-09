© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche Vagner Mancini, allenatore con cui Neymar ha fatto il proprio debutto nel Santos in prima squadra, si esprime sul mancato trasferimento estivo del brasiliano, rimasto al PSG. Queste le sue dichiarazioni ad AS: "Ci sono queste fasi che attraversiamo lungo tutta una vita. Ney è una persona magnifica, con una qualità straordinaria che gli permette di fare sempre la differenza. Uno allegro come lui non può essere triste, credo proprio che supererà questo momento e sarà felice nel PSG. È un ragazzo troppo scherzoso per far sì che questa tristezza duri così a lungo".