© foto di Federico De Luca

Odion Ighalo, attaccante nigeriano meteora del calcio italiano (9 presenze in A fra Udinese e Cesena a cavallo delle stagioni 2008-09 e 2010-11) ha dichiarato di essere stato vicino a gennaio niente meno che al Barcellona. Attualmente allo Shanghai Shenhua, Ighalo, 29 anni, ha dichiarato alla BBC: "Il club voleva un attaccante per sei mesi, che avesse già avuto esperienza in Liga. È stato gratificante sapere dell'interesse del Barcellona, ma con tutto il rispetto ero reduce da una stagione in Cina con 21 reti, secondo miglior marcatore. Pensavo di meritare di più, non di essere un giocatore utile per un breve periodo. Per cui abbiamo rifiutato l'offerta. È stata una decisione facile da prendere". Il Barcellona ha poi virato su Kevin-Prince Boateng.