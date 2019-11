© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata particolare quella di ieri per Philippe Coutinho, attaccante in prestito al Bayern Monaco dal Barcellona. Il The Sun spiega come il brasiliano abbia deciso di farsi battezzare da un popolare pastore brasiliano, Tiago Brunet. L'unicità della notizia sta nel luogo scelto da Coutinho per ricevere il battesimo, ovvero la sua vasca da bagno. "Grazie al pastore Tiago Brunet. Sono stati due giorni più che speciali che resteranno per sempre impressi nelle nostre vite", ha scritto il brasiliano su Instagram.