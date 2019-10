La Serbia batte il Paraguay: in campo Kolarov e Sanabria

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

E' finita 1-0 l'amichevole che si è giocata al Mladost di Krusevac tra Serbia e Paraguay. In gol Mitrovic al 90', in campo dal 1' il giallorosso Kolarov mentre è entrato il granata Lukic a gara in corso. Per i paraguaiani, ha giocato dall'inizio il genoano Sanabria.