LaLiga, ennesimo pareggio a reti inviolate per l'Atletico Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ennesimo pareggio dell'Atlético Madrid, l'ottavo in sedici partite e quarto 0-0 in questo campionato. Un risultato che rischia di allontanare ulteriormente i colchoneros dalle prime posizioni, con Real Madrid e Barcellona impegnate domani in casa contro avversari abbordabili. Di seguito il programma e la classifica:

Stasera

VILLARREAL-ATLETICO MADRID 0-0

Domani

REAL MADRID-ESPANYOL ore 13

GRANADA-ALAVES ore 16

LEVANTE-VALENCIA ore 18.30

BARCELLONA-MAIORCA ore 21

Domenica

EIBAR-GETAFE ore 12

BETIS-ATHLETIC ore 14

VALLADOLID-REAL SOCIEDAD ore 16

LEGANES-CELTA ore 18.30

OSASUNA-SIVIGLIA ore 21

Classifica

Barcellona 31

Real Madrid 31

Siviglia 30

Real Soceidad 26

Athletic 26

Atlético Madrid 26

Getafe 24

Valencia 23

Osasuna 22

Granada 21

Levante 20

Villarreal 19

Betis 19

Alavés 18

Valladolid 18

Eibar 15

Maiorca 14

Celta 13

Espanyol 9

Leganés 6