Kylian Mbappé resta nel mirino del Real Madrid, anche se il Paris Saint-Germain ha tenuto a chiarire con un comunicato l'incedibilità dell'ex Monaco. Intanto la stampa francese fa il punto sulla situazione, con L'Equipe che titola in prima pagina: "Capo di me stesso". Riferimento al fatto che Mbappé reclami maggiori responsabilità all'interno del club parigino, mentre Liberation scrive in prima pagina: "Mbappé pronto a partire". Anche un altro giornale, La dépêche du midi, scrive del ragazzo: "Mbappé mette pressione". Il suo futuro sembra tutto da scrivere.