Le aperture in Inghilterra - Vergogna a Sofia. Chiesto l'intervento UEFA

Queste le aperture più importanti della stampa inglese di oggi martedì 15 ottobre 2019 dedicate allo sport:

THE SUN

"Cacciateli"

Al centro delle attenzioni gli episodi di razzismo durante Bulgaria-Inghilterra di ieri. "Versi di scimmia, saluti nazisti e alla UEFA noi diciamo: cacciateli fuori. L'Inghilterra chiede rispetto" è la presa di posizione del quotidiano che poi scrive: "Gli eroi (così vengono definiti i calciatori dei Tre Leoni, ndr) mettono la palla nella rete dei razzisti sei volte"

THE GUARDIAN

"Vergogna"

"La vergogna di Sofia" è il titolo scelto per i fatti di Bulgaria-Inghilterra di ieri. "Atteggiamenti razzisti colpiscono i giocatori inglesi in una notte terribile per il calcio".

DAILY TELEGRAPH

"Disgusto"

"Partita sospesa due volte per cori razzisti e saluti nazisti nei confronti dei calciatori inglesi" è quanto scrive il quotidiano etichettando la notte di Sofia come "disgustosa"

DAILY MIRROR

"La UEFA agisca"

Anche qui la presa di posizione nei confronti dei fatti di Sofia è forte. "L'Inghilterra distrugge i razzisti ma la UEFA deve agire contro la Bulgaria".

DAILY STAR

"Razzisti colpiti sei volte"

Nella vergognosa notte di Sofia i sei gol rifilati dall'Inghilterra alla Bulgaria, si legge, "copiscono sei volte i razzisti".

THE INDIPENDENT

"Il marchio del razzismo"

Fondo del quotidiano dal titolo esplicativo: "Il razzismo marchia la vittoria dell'Inghilterra". La notte di Sofia finirà negli annali più per il penoso spettacolo sugli spalti per per il 6-0 dei Tre Leoni.

DAILY EXPRESS

"Perdenti"

Si parla di "vile attacco razzista" per i tifosi della Bulgaria sul match di ieri, "ma l'Inghilterra - si legge ancora - portano avanti uno spettacolo che loro non vinceranno mai"

DAILY MAIL

"6-0 al razzismo"

Il quotidiano sceglie di cambiare il tabellino del match di ieri a Sofia: Inghilterra-Razzismo 6-0. "Cori razzisti e versi di scimmia colpiscono i giocatori inglesi. I tifosi bulgari fanno il saluto fascista. Match fermato due volte e quasi sospeso".