Le aperture in Spagna - Asta per Salah. PSG-Barça, grandi manovre

Di seguito le aperture dei giornali spagnoli di oggi lunedì 3 giugno 2019:

As

"Comincia l'asta per Salah"

Real Madrid, Bayern e Manchester United prendono nota della frase del giocatore: "Del futuro non posso parlare".

Marca

"Questo sarà il mio anno al Real Madrid"

Intervista esclusiva a Mariano Diaz, reduce da una stagione sotto tono al suo ritorno in camiseta blanca: "Voglio dimostrare cosa sono venuto a fare qui. Altri acquisti? La concorrenza fa bene".

Mundo Deportivo

"Piacciono al PSG"

Mercato Barcellona, si lavora al ritorno di Neymar. E tre giocatori possono entrare nella trattativa: si tratta di Coutinho, Rakitic e Dembélé.

Sport

"Coutinho obiettivo del PSG"

Il club parigino è interessato al brasiliano e l'entourage del giocatore negozierà l'uscita dal Barcellona.