Le aperture in Spagna - Joaquin da record, Messi supera CR7

Di seguito le aperture spagnole di oggi lunedì 9 dicembre 2019:

Sport

"Operazione Milano"

La segreteria tecnica blaugrana si è riunia venerdì con l'Inter per negoziare la vendita di Vidal o Rakitic. Il cileno sarebbe la priorità per gli italiani e il Barcellona chiede un'opzione d'acquisto per Lautaro Martinez.

Mundo Deportivo

"Mister hat-trick"

Messi procede di tripletta in tripletta: sono 35 in Liga, superate le 34 di Cristiano Ronaldo. Nessuno sazia la sua fame: in 15 partite in questa stagione vanta già 14 reti e 8 assist. Nel taglio basso: "Inter e Barcellona potrebbero negoziare il trasferimento di Vidal durante il viaggio a Milano".

As

"Il geroglifico di Zidane"

L'ossessione del francese è come fermare Messi a nove giorni dal Clasico nel quale Barça e Madrid arrivano in piena forma. Tre opzioni: marcatura a uomo da parte di Valverde, aiuti di Varane e Ramos, lo scudo Casemiro-Valverde.

Joatrick

Prima tripletta per Joaquin che a 38 anni diventa il giocatore più anziano a raggiungere questo obiettivo, battendo Alfredo Di Stefano. Contro l'Athletic riesce a farlo in 19 minuti.