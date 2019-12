Queste le aperture della stampa spagnola di oggi, giovedì 5 dicembre 2019

MARCA

"Cena di squadra"

Spazio in prima pagina alla cena di ieri sera del Real Madrid. "La squadra ha colto l'occasione per fare gruppo. Una giornata di comunione a cui non è mancato neanche Bale".

AS

"Vinicius la carta per Mbappe"

Si parla di mercato sulla prima pagina del quotidiano madrileno, in particolare sul continuo corteggiamento del Real nei confronti di Kylian Mbappe. "Il PSG chiederà al Real di includere il brasiliano nella trattativa per l'attaccante francese. Leonardo, ds del PSG, vede il suo connazionale come il futuro del calcio mondiale.

MUNDO DEPORTIVO

"Blindato Ansu Fati"

Ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo fino al 2022 di Ansu Fati con il Barcellona. Una notizia che prende tutta la prima pagina del quotidiano catalano. "Migliora il suo contratto - si legge in relazione al nuovo accordo con il talentino blaugrana - e clausola rescissoria da 170 milioni di euro che salirà a 400 quando firmerà il suo primo contratto da professionista al compimento dei 18 anni".