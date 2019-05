Le aperture in Spagna - Mbappé-Real, si lavora. Xavi allenerà Messi

La stampa spagnola tratta l'argomento mercato ma anche il rendimento del Real Madrid di Zinedine Zidane. Marca apre la prima pagina titolando: "Mbappé apre una finestra e guarda Neymar", con riferimento alle parole dell'attaccante francese che ha spinto poi il Paris Saint-Germain a pubblicare un comunicato sul proprio sito per blindare l'ex Monaco. Sulle sue tracce resta sempre il Real Madrid.

Rendimento deficitario. Diario As fa il punto sulle merengues che, da quando è tornato Zidane in panchina, ha conquistato appena 17 punti in 11 giornate. Nel mini-ciclo con il francese in panchina, i blancos sono addirittura ottavi dietro anche Athletic Bilbao e Villarreal.

Barcellona a caccia di una punta. Lo conferma Mundo Deportivo, titolando: "Il Barça cerca più gol". La prima pagina vede l'abbraccio tra Antoine Griezmann e Luis Suarez, col primo in uscita dall'Atletico Madrid e il secondo che potrebbe salutare la Catalogna.

Le parole di Xavi. L'ex centrocampista del Barça, ora in Qatar con la maglia dell'Al Sadd Sports Club, appenderà a breve le scarpette al chiodo. Il giornale Sport l'ha intervistato e il calciatore ha ammesso: "Sarebbe un privilegio allenare Messi". Xavi, adesso, inizierà la carriera in panchina e in futuro è destinato ad accomodarsi sulla panca dei blaugrana.