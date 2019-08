Di seguito le aperture spagnole di oggi lunedì 26 agosto 2019:

As

"Stagnanti"

Riferimento al Real Madrid, fermato in casa sul pari contro il modesto Valladolid. Una squadra tutt'altro che rinnovata, nonostante il folle mercato in entrata: nell'ultima partita erano in campo 10 giocatori dell'era Ancelotti. E Neymar inizia ad essere ritenuto un rinforzo necessario.

Marca

"Da vittoria a vittoria"

Secondo successo in altrettante partite per l'Atlético Madrid, sempre per 1-0. Contro il Leganés decide Vitolo.

Mundo Deportivo

"Festival Griezmann"

Doppietta del francese nel successo del Barcellona per 5-2 sul Betis.

Sport

"Decollano"

Apertura sul Barcellona che rialza la testa dopo il ko all'esordio contro l'Athletic.

Super Deporte

"Un ricambio!"

Mercato Valencia: settimana chiave attorno al futuro di Rodrigo. Se l'attaccante esce è necessario trovare un sostituto.

Estadio Deportivo

"Niente di niente"

Titolo dedicato al pesante ko del Betis a Barcellona (5-2)