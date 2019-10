Le aperture in Spagna - Un punto per l'Europeo. Adeyemi obiettivo Barça

Queste le aperture più importanti della stampa spagnola di oggi martedì 15 ottobre 2019 dedicate allo sport:

MARCA

"Basta un punto"

Spagna impegnata questa sera in casa della Svezia per staccare il pass per Euro2020. Alle Furie Rosse basterà, come si evince dal titolo del quotidiano, "Un punto per sognare". Sul fronte della formazione, con Rodrigo ko per infortunio, il ruolo di centravanti dovrebbe toccare a Gerard Moreno.

AS

"Europeo ad un punto"

Anche qui il tema centrale della prima pagina è l'impegno della Spagna contro la Svezia. Alle Furie Rosse, si legge, "basterà un punto per qualificarsi".

Crisi catalana

Taglio alto dedicato alle vicende politiche che hanno travolto la Spagna a seguito della condanna dei leader del movimento indipendentista catalano. "La sentenza - si legge - macchia il Clasico" si legge, con una manifestazione fissata a Barcellona per il 26, proprio il giorno della sfida.

MUNDO DEPORTIVO

"Nome per il mercato del Barcellona"

Si parla di mercato per il Barcellona sulla prima pagina del quotidiano. Le attenzioni sono concentrate su Karim Adeyemi, attaccante 2002 di proprietà del Red Bull Salisburgo. "Kluivert, responsabile della Cantera blaugrana ha avallato l'acquisto del 17enne tedesco. Punta polivalente, protagonista con le Nazionale giovanili e simile a Fati: serviranno otto milioni di euro per portarlo al Barcellona".

Spagna in campo

Taglio alto dedicato all'impegno della Spagna questa sera in casa della Svezia: "Un pareggio per centrare l'Europeo" è il titolo scelto

SPORT

Fati pronto all'esordio

Potrebbe arrivare questa sera l'esordio in Under21 per Ansu Fati, talentino del Barcellona. Un traguardo storico per un ragazzo di appena 16 anni. Di questo si parla sulla prima pagina del quotidiano catalano per il match tra le baby Furie Rosse e il Montenegro.

Crisi catalana

Taglio alto dedicato alle vicende politiche che hanno travolto la Spagna a seguito della condanna dei leader del movimento indipendentista catalano. "La prigione non è la soluzione" è la presa di posizione del Barcellona in merito.