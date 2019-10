Di seguito le aperture spagnole di oggi martedì 22 ottobre 2019:

As

"Zidane sotto controllo"

Le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro il Galatasaray: "Voglio restare qui sempre, per il mio posto chiedete ad altri". Intanto il Real Madrid si gioca questa sera a Istanbul gran parte di qualificazione in Champions.

Marca

"Se lo volete... vincete!"

Il Real Madrid si gioca mezza Champions... e Zidane il suo futuro. In sua difesa Sergio Ramos: "Lo spogliatoio sta con lui fino alla morte".

Mundo Deportivo

"Pochettino su Aleñá"

Il tecnico degli Spurs lo apprezza, sa che gioca poco nel Barcellona e tenta di acquistarlo a gennaio. Lo vuole come ricambio di Eriksen, che probabilmente andrà via in inverno.

Sport

"Barça d'oro"

Pallone d'Oro: Messi parte come favorito per la vittoria finale. De Jong, Ter Stegen e Griezmann sono tra i 30 nominati e Martens è fra le candidate al titolo di miglior giocatrice.