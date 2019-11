Le pagelle del Basaksehir - Disastro Epureanu. Robinho impalbabile

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Rsultato finale: Basaksehir-Roma 0-3

Mert Gunok 5,5 - Incolpevole sui gol, fa quel che può in uscita.

Ponck 5,5 - Spesso in difficoltà come tutto il reparto difensivo. Non riesce a fermare le sortite offensive della Roma.

Skrtl 5,5 - Non fa grandi errori ma viene messo in difficoltà dagli attaccanti della Roma (dal 51' Ozcan 6 - Entra a partita ormai compromessa e cerca di mettere una pezza sulle sortite offensive della Roma, riuscendoci in maniera piuttosto efficace).

Epureanu 4,5 - Prima si fa scappare Kluivert, poi perde la palla che permette alla Roma di fare 3-0. Viene sostituito a fine primo tempo forse per

evitare che faccia altri danni. (dal 45' Robinho 5 - Non riesce a dare la scossa ai suoi, e sbaglia anche quei due palloni che riesce a procurarsi in un

tempo intero).

Clichy 5,5 - L'ex Arsenal non è più il terzino che dominava in Premier e si vede. Spesso in ritardo, soffre molto le azioni della Roma sugli esterni, in

particolare con Zaniolo che lo supera spesso e facilmente.

Topal 5 - Commette il rigore con un fallo di mano, poi viene sovrastato a centrocampo dalla Roma.

Azubuike 5 - Lui come il compagno vengono letteralmente mangiati da Diawara e Veretout, che li superano dal punto di vista fisico e tecnico.

Visca 6 - Nel primo tempo è nettamente il migliore dei suoi. Costringe Kolarov al cartellino giallo, poi scompare anche lui nella mediocrità della squadra turca, pur sacrificandosi molto in copertura.

Kahveci 5 - Non si vede praticamente mai e anche quando prova a fare qualcosa viene fermato con facilità prima da Kolarov, poi da Spinazzola.

Gudbransen - s.v. (dal 16' Behic 6 - Nel primo tempo si vede poco, nel secondo sale un po' di colpi soprattutto in difesa dove non lascia mai spazio a Spinazzola).

Crivelli 5 - Partita incolore del bomber francese, coperto sempre benissimo da Mancini e Smalling.