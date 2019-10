Le pagelle del Bayern - Che forza Lewandowski, opaco Gnabry

Risultato finale: Olympiacos-Bayern Monaco 2-3

Neuer 6 - Beffato in entrambe le circostanze, per il resto nessun errore degno di nota.

Kimmich 5.5 - Non è stato un gran match, soffre in difesa, spinge poco in attacco.

Pavard 6.5 - Buona prova da centrale improvvisato nella moria di difensori per Kovac.

Hernandez 6 - Esce anzitempo per un problema fisico, ma in precedenza non aveva particolarmente brillato. (dal 59' Boateng 6 - Fa valere la sua esperienza nel finale rovente.)

Alaba 6 - Non è la serata giusta per spingere a tutto gas: si limita al suo senza strafare.

Javi Martinez 6.5 - Quantità e qualità in mezzo, Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma poi via per un problema fisico. (dal 46' Tolisso 7 - Sfrutta a dovere l'occasione: gol e tante cose interessanti a centrocampo).

Thiago Alcantara 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco.

Muller 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito. (dall'86' Perisic s.v. - )

Coutinho 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla trequarti centrale, cala alla distanza.

Gnabry 5.5 - Dopo i bagordi di Londra contro il Tottenham, arriva una serata sottotono ad Atene: mai un guizzo per colpire a rete.

Lewandowski 8 - 58 reti in Champions League, già 18 reti stagionali in soltanto 12 partite. I numeri parlano per il cannoniere polacco sempre più anima del Bayern e giocatore tra i migliori nel suo ruolo.