Le pagelle del Borussia Dortmund - Burki tiene a galla, Hummels concede

Risultato finale: Inter - Borussia Dortmund 2-0

Burki 7 - Se il Borussia Dortmund rimane a galla fino a ridosso del novantesimo, è solamente merito suo. Disinnesca con gran reattività il rigore di Lautaro Martinez, sul cui vantaggio è incolpevole, prima di capitolare senza colpe su Candreva.

Akanji 6 - Nel corso di tutto il primo tempo sembra il meno sicuro in difesa. Come quando rischia, toccando da dietro Lautaro Martinez in area di rigore. Nella ripresa le sofferenze passano, poi esce per far cambiare modulo ai suoi. (dal 74' Bruun Larsen 5,5 - Non riesce a cambiare le sorti della sua squadra. Il finale di partita è tutta una sofferenza, se vista dal punto di vista dei tedeschi).

Weigl 5,5 - Mediano di nascita, viene chiamato a guidare la difesa a tre dal centro. Lo fa abbastanza bene fino al finale, quando è sorpreso troppo spesso in ritardo. In primis dallo scatto bruciante di Esposito, che passa tra lui e Hummels sul rigore.

Hummels 4,5 - Sempre elegante in disimpegno, difensivamente però concede qualcosina. Soprattutto negli arrembaggi finali nerazzurri: prima frana su Esposito e concede il rigore. Poi è sorpreso, come tanti altri, sul filtrante del raddoppio.

Hakimi 5,5 - Al solito comincia con spirito arrembante, anche se nelle sue tante discese sulla fascia pecca di precisione. Piano piano scompare dagli indici di pericolosità dell'incontro.

Witsel 6 - Dei dieci giocatori titolari di movimento, ma includiamo anche le riserve, è senza dubbio il migliore. Pure tra i più pericolosi, specie nel primo tempo. Non riesce però a tamponare i problemi finali.

Delaney 5,5 - Una prestazione abbastanza oscura la sua: non è mai troppo coinvolto nella manovra giallo-nera, e non riesce a lasciare il segno. Pochi errori, ma anche poco da ricordarsi. (dal 65' Dahoud 5,5 - Sembrano positivi i primi palloni, offre anche qualche bel tocco di fino a metà campo. Ma quando l'Inter accelera, viene travolto anche lui dal fiume in piena).

Schulz 5 - Sul vantaggio nerazzurro griffato Lautaro le principali colpe sono sue: non sale abbastanza e tiene in gioco l'attaccante argentino. Soffre Candreva per tutta la partita: lo dimostra anche la rete finale.

Sancho 5,5 - Spauracchio assoluto della difesa nerazzurra, parte a destra ma finisce la partita a sinistra. Cerca di ingaggiare duelli individuali con Godin, ma sulla lunga distanza l'esperienza dell'uruguayano ha la meglio.

Brandt 5,5 - Da punta leggera dello scacchiere di Favre, ci si aspetterebbe qualche combinazione rapida in più che lo veda coinvolto. Almeno però è sua l'occasione più pericolosa dei tedeschi, seppur con deviazione di De Vrij.

Hazard 5 - Piuttosto avulso dal gioco nel corso del primo tempo, l'Hazard junior prova a spaventare l'Inter con un paio di guizzi ad inizio ripresa ma è più che altro un'illusione. Favre, scegliendo chi far rifiatare davanti, non a caso sceglie lui. (dall'84' Guerreiro s.v.)