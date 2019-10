Le pagelle del Borussia Dortmund - Decide Reus, male Witsel

Risultato finale: Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 1-0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Burki 6 - Buona partita per l'estremo difensore svizzero, sui calci piazzati compie qualche straordinario in più per colmare le lacune dei suoi compagni. Esce a 20' dalla fine per via di un problema fisico. (Dal 70' Hitz 6.5 - Entra bene in campo e compie un paio di interventi decisivi ai fini del risultato).

Hakimi 6 - Ritorna nel suo ruolo naturale e riesce ad essere più incisivo. Nel finale concede un po' troppo sulla corsia di competenza, ma gestisce molto bene tutte le fasi del match.

Akanji 6 - Qualche sbavatura di troppo rispetto al compagno di reparto, ma porta a casa una prestazione sufficiente. Soffre troppo sui corner degli avversari, deve rimanere più concentrato in determinate situazioni.

Hummels 7 - Provvidenziale in un paio di occasioni, la vittoria arriva anche grazie ai suoi interventi difensivi. Quando trova spazio diventa pericoloso anche sui calci d'angolo a favore, può essere il valore aggiunto soprattutto in Champions League.

Schulz 5.5 - Viene messo in difficoltà, soprattutto nella ripresa. Non trova mai lo spazio giusto per affondare, soffre molto la pressione da parte degli esterni ospiti.

Weigl 6 - In alcune situazioni non riesce a leggere correttamente l'azione, commettendo qualche errore di troppo. In fase di non possesso è sicuramente più concreto, aiuta comunque la fase difensiva.

Delaney 6.5 - Bene in entrambe le fasi, riesce sempre ad occupare le linee di passaggio degli ospiti, in modo tale da interrompere il gioco. In un paio di occasioni sfiora anche la rete, diventa pericoloso quando si sgancia.

Hazard 7 - Sicuramente è uno dei più propositivi in casa Dortmund. Non molla mai, anzi: quando può rilancia l'azione e innesca contropiedi letali. Non essendoci però un finalizzatore i gialloneri faticano molto a concretizzare la mole di gioco costruita. (Dal 96' Piszczek s.v.).

Witsel 5 - Quando c'è da difendere è sempre uno dei migliori, ma oggi gioca in una posizione inedita e spesso commette qualche errore di troppo. Nel finale rischia, regalando un pallone ad Herrman.

Brandt 6.5 - La qualità non si discute, ma va troppo a strappi. Deve assolutamente migliorare sotto il punto di vista della continuità per non rischiare di portare a casa prestazioni con troppi alti e bassi. (Dal 92' Zagadou s.v.).

Reus 7.5 - Il muro giallonero gli perdonerà sicuramente quelle due posizioni irregolari che hanno portato all'annullamento dei gol. La rete segnata nella ripresa vale tre punti, il morale dopo questa vittoria è alle stelle. L'Inter è avvisata, con i gialloneri non si scherza.