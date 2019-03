Le pagelle del Chelsea - Hazard va ad intermittenza, Higuain sottotono

Risultato finale: Everton-Chelsea 2-0.

Kepa 5.5 - Errore da dimenticare sul primo gol, non si può respingere al centro un pallone in area. Bene sul calcio di rigore, ma anche in questo caso viene condannato da una respinta centrale.

Azpilicueta 5 - I pericoli maggiori arrivano proprio dalle sue parti, anche nelle scelte rischia sempre con angoli e punizioni regalati agli avversari.

David Luiz 5 - Un giocatore esperto come il brasiliano non può concedere così tanti palloni in area, deve essere più costante nelle prestazioni e nei match complicati.

Rudiger 5.5 - Qualche sbavatura per il centrale tedesco, che concede troppe giocate all'Everton. Male anche nelle letture in profondità.

Marcos Alonso 5 - Quando le cose si fanno complicate prova a suonare la carica, ma alla fine compie diversi errori in chiusura. Ingenuità sul rigore, ormai era in netto ritardo su Richarlison.

Kanté 6 - Uno dei pochi in casa Chelsea a raggiungere la sufficienza, non sbaglia molto e recupera diversi palloni. Ma predica letteralmente nel deserto.

Jorginho 5 - Non è la sua migliore stagione. Nel primo tempo gioca bene e propone, ma quando i centrocampisti dell'Everton aumentano la pressione inizia a sbagliare tantissimo. (Dal 74' Hudson-Odoi 6 - Buon ingresso in campo, è l'unico che ci prova fino al fischio finale).

Barkley 5 - Intimorito dai suoi vecchi tifosi, non fa una buonissima figura. Pochi palloni giocati, ma soprattutto pochissima personalità in una gara complessa. (Dal 65' Loftus-Cheek 6 - Entra quando il risultato è compromesso, ma gioca la sua gara con ordine e qualità).

Pedro 5.5 - Un paio di buone giocate, poi si eclissa come tutta la squadra. Dopo il gol subito diventa irriconoscibile, si abbassa troppo e non combina più nulla.

Higuain 5.5 - Un paio di occasioni, precisamente una per tempo. Arriva da un'influenza e si vede, sottotono rispetto ai suoi standard. (Dal 66' Giroud 6 - Spreca una buona occasione nel finale, ma nel complesso entra con la mentalità giusta).

Hazard 6 - Nel primo tempo è uno dei migliori si muove e sfiora il gol colpendo anche il palo. Ma nella ripresa cala moltissimo, il cambio modulo dei padroni di casa lo limita in ogni fase.