Le pagelle del City - Che gol di Sané, Otamendi incerto

Ederson 6 - Parate difficili non ne compie, ma dà sicurezza al reparto. Capitola solo su rigore.

Walker 6 - Clienti non proprio semplici sulla propria fascia. Non sempre fa la cosa giusta, ma non crolla e alla fine non demerita.

Otamendi 4.5 - Troppo rude in alcuni contrasti, un suo fallo di mano causa il primo rigore per lo Schalke. Si fa espellere nella ripresa.

Fernandinho 5 - Si sente la sua mancanza in mezzo. In difesa soffre ed è protagonista in occasione del secondo rigore di Bentaleb.

Laporte 6 - In difesa non è impeccabile, nel primo tempo spinge poco in attacco. Meglio nella ripresa.

De Bruyne 5 - Tende a nascondersi, ha due buone occasioni, ma le spreca. Ancora più ombra nella ripresa. ( Dall'87' Zinchenko s.v. - )

Gundogan 5.5 - Primo tempo senza infamia e senza lode. Anche nella ripresa poco da segnalare.

David Silva 6 - Inizia bene, dà l'assist ad Aguero e si rende protagonista di altre belle giocate. ( Dal 69' Kompany 6 - Registra la difesa nel finale.)

Sterling 6 - Frizzante nel primo scorcio di gara, poi scompare con tante palle perse. Ricompare nel finale con il gol che decide la gara.

Aguero 6.5 - Il suo, il Kun, lo fa sempre: rete e tanto movimento. Meno intenso nella ripresa, ma comunque sempre un pericolo per gli avversari. ( Dal 78' Sané 7 - Bellissima rete su calcio di punizione. )

Bernardo Silva 6.5 - Parte benino, poi la difesa dello Schalke gli prende le misure, ma rimane uno dei più lucidi.