Le pagelle del Levante - Campaña ispirato, Mayoral incontenibile

Risultato finale: Levante-Barcellona 3-1.

© foto di J.M.Colomo

Aitor 6 - Il Barcellona non costruisce occasioni da gol clamorose, ma controlla con attenzione tutti gli assalti blaugrana, con solo qualche sbavatura.

Miramón 6 - Salva la porta del Levante con una spazzata provvidenziale su tiro di Messi, ma concede anche il rigore del momentaneo 1-0.

Vezo 6 - Gli attaccanti del Barcellona sono tutti potenzialmente devastanti, ma la difesa di casa erige una diga ben salda.

Postigo 6 - Il difensore ex Spezia fornisce una prestazione solida, e nel finale è bravo ad intercettare un pallone di Fati destinato in rete.

Clerc 6 - Non va per il sottile nel duello con Suárez. L'uruguaiano rimedia infatti una contusione che lo costringe a lasciare il campo. Ostico.

Campaña 7 - Già nel primo tempo si era dimostrato pericoloso raccogliendo un rimpallo davanti a Ter Stegen che era stato provvidenzialmente disinnescato da Lenglet. Nella ripresa inserimento micidiale per l'1-1 e assist con il contagiri per il raddoppio. Dal 43' s.t.: Cabaco n.g. - Appena una manciata di minuti nel finale.

Melero 6,5 - Agisce perlopiù come raccordo tra attacco e centrocampo, e nel finale sfiora il colpo del possibile 4-1. Generoso.

Radoja 7 - Grande sostanza a centrocampo, dove non si risparmia soprattutto nei duelli fisici con gli avversari. Coglie l'attimo sugli sviluppi di un calcio di punizione per trafiggere Ter Stegen, e nel finale costruisce con Melero un gran contropiede.

Bardhi 6 - Generosità nel lavoro di interdizione, di fronte a degli avversari tutt'altro che sprovveduti in termini di abilità offensiva. Dal 17' s.t.: Rochina 6 - Utile nel fermare le ripartenze del Barcellona.

Morales 6,5 - Ottimo il velo per l'1-1 di Campaña, spende molto per dare dinamicità e profondità al gioco del Levante. Dal 38' s.t.: Vukcevic n.g. - Entra nel finale per dare man forte a centrocampo.

Mayoral 7 - Da buon madridista, è come un toro davanti al drappo rosso ogni qualvolta la difesa del Barcellona si disunisce concedendo spazi. Spinge tantissimo e confeziona prima l'assist per Campaña, poi un gran gol con controllo e tiro potente.