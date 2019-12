Le pagelle del Lipsia - Forsberg sugli scudi, Gulácsi paratutto

Risultato finale Lione-Lipsia 2-2

Gulácsi 6.5 - Si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Nulla può sull'eurogol di Aouar, fa due parate miracolose su Depay ma si arrende al 2-2 dell'olandese.

Mukiele 5.5 - Soffre Aouar per tutta la partita. Non sa come fermarlo. Ci prova con le brutte e rimedia un'ammonizione che lo costringe a lasciarlo andare.

Klostermann 6 - Regge l'onda d'urto di Dembelé, che riesce a neutralizzare per tutta la gara. Più in sofferenza nel finale, quando Depay mette il turbo.

Upamecano 6 - Ottima prestazione per il centrale, attento e sul pezzo in ogni occasione. Dove non arriva con la tecnica, arriva con l'intelligenza. (Dal 55' Ampadu 6 - Entra nel momento di maggiore difficoltà e aiuta i compagni a non cedere al Lione).

Saracchi 6 - Offre una spinta costante sulla fascia puntando il fondo. Non si distrae dalla fase di copertura, anche se non è puntuale in occasione del 2-2.

Nkunku 6.5 - Con la sua velocità mette in difficoltà gli avversari. Approfitta di un'incursione in area per conquistare il secondo calcio di rigore della gara. (Dal 75' Laimer s.v.).

Haidara 6 - Un primo tempo devastante, con continui inserimenti in profondità e suggerimenti per i compagni. Nella ripresa si eclissa con i giri d'orologio.

Demme 6 - Ci mette fisico e intelligenza per alzare la diga a centrocampo. Paga un calo fisico dopo l'ora di gioco e si vede negare la rete dal miracolo di Rafael.

Forsberg 7 - Glaciale lo svedese dal dischetto, spiazza Lopes e porta in vantaggio i tedeschi. Va più volte vicino alla doppietta ma non ha troppa fortuna.

Werner 7 - Il primo acuto arriva solo alla mezzora, con una conclusione poco precisa. Non sbaglia invece il penalty del raddoppio, forte e centrale. (Dal 55' Cunha 6 - All'86' prova a sfruttare un batti e ribatti ma non riesce a infilare in rete il pallone).

Poulsen 6.5 - Si guadagna il primo calcio di rigore, complice la sua onnipresenza in area. Va a fare pressing sugli avversari, costringendoli all'errore.