Le pagelle del Liverpool - Firmino superlativo, Mané è una sentenza

Liverpool-Newcastle 3-1

Adrian 6 - Può solo fare i complimenti a Williems per il gol spettacolare del momentaneo vantaggio bianconero.

Alexander-Arnold 5,5 - Affronta Williems con troppa sufficienza e viene punito con il gol.

Matip 6,5 - Può reclamare con l'arbitro un mancato rigore per una trattenuta di Lascelles su di lui. Parte del merito del 2-1 di Mané è anche suo, che con Firmino recupera palla a trequarti.

Van Dijk 6 - Solita prestazione autoritaria. Nella ripresa va vicino alla rete di testa se non fosse per il salvataggio sulla linea di Lascelles.

Robertson 7 - Quando decide di mettere il turbo dà la spinta a tutta la squadra. Fondamentale la sua giocata per l'1-1 di Mané.

Wijnaldum 6,5 - Rispetto a Chamberlain è più concreto. Va vicino al gol dell'anno nel secondo tempo: controllo al volo e tiro a pallonetto alto di poco (dall'84' Shaqiri s.v.)

Fabinho 6 - Dà equilibrio alla squadra: permette anche a Van Dijk di staccarsi in attacco alcune volte.

Oxlade-Chamberlain 6 - Tanta dinamicità in mezzo al campo. Spesso vuole strafare, ma non trova mai il guizzo geniale (dal 75' Milner s.v.)

Salah 6 - Sottotono oggi l'egiziano, impreciso come poche altre volte. Nel primo tempo fatica a destra, tanto che si sposta anche sulla corsia opposta per cercare di entrare nel vivo del gioco. Nel finale trova comunque il gol che chiude definitivamente la partita.

Origi 6 - È sfortunato perché si fa male quasi subito. Rimane in campo e prova a darsi da fare, poi al 26' si getta a terra e chiede il cambio (dal 27' Firmino 7,5 - Ci mette 3 minuti per essere decisivo con il passaggio filtrante a smarcare Mané per il 2 a 1. Regala un altro assist per il 3 a 1 di Salah con un tacco geniale. In mezzo una serie di giocate per palati fini.)

Mané 7,5 - È decisivo con la sua doppietta. Il primo gol, oltre a essere di pregevole fattura, è fondamentale per riportare l'inerzia della partita verso il Liverpool. Con i 2 centri di oggi, salgono a 4 quelli in campionato: in totale 6 su 6 gare in questo inizio di stagione.