Le pagelle del Real - Casemiro roccioso, esordio da sogno per Rodrygo

Risultato finale: Real Madrid- Osasuna 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Areola 6 - Poche occasioni per mettersi in evidenza. Fa preoccupare per un sospetto problema muscolare ma termina la sua partita garantendo il secondo clean sheet consecutivo del Real.

Odriozola 6,5 - Prende spesso l'iniziativa andando in profondità sulla destra e servendo palloni invitanti agli attaccanti. Instancabile.

Ramos 6,5 - Prezioso nel gioco aereo, anche quando si tratta di cercare la deviazione di testa sui calci piazzati a favore.

Militao 6 - Attento e ordinato, nel finale si lascia coinvolgere un po' troppo dalle provocazioni di Ávila.

Nacho 6 - Gioca pià di spada che di fioretto, concedendo poco alle sfuriate dell'Osasuna.

Casemiro 7 - Fa buona guardia su Cardona e Brandon, agendo come primo baluardo difensivo dei Blancos. Roccioso.

Valverde 6 - Il gioco del Real si sviluppa principalmente sulle corsie esterne ma fa comunque sentire la sua presenza nel cuore del centrocampo. Dal 38' s.t.: James Rodriguez n.g. - Seppur con pochi minuti a disposizione gioca alcuni palloni interessanti.

Kroos 6,5 - Dialoga costantemente con Nacho e si incarica della maggior parte dei calci piazzati. Offre un assist al bacio per il vantaggio di Vinicius.

Vázquez 6,5 - Pungente con i suoi inserimenti sulla destra, tiene in costante apprensione la difesa dell'Osasuna.

Jović 6 - Sfortunato per il gol annullato a causa di un fuorigioco millimetrico. Ha altre due occasioni clamorose ma non riesce a trovare la soluzione giusta per battere Martinez.

Vinicius 7 - Ci mette un po' ad ingranare, ma nel finale di primo tempo trova la zampata decisiva per realizzare un gol di pregevole fattura. Dopo la rete prende fiducia e si ripropone spesso in area con i suoi inserimenti in velocità. Dal 26' s.t.: Rodrygo 7,5 - Entra e segna davanti al pubblico del Bernabeu, un esordio che non poteva essere più memorabile per il classe 2001 brasiliano. Gran gol e tante occasioni in cui si propone come terminale per le azioni dei Blancos.