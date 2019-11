Le pagelle del Salisburgo: Fattore H con Haaland e Hwang

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le pagelle del Salisburgo, formazione austriaca che questa sera ha affrontato il Genk nella quinta giornata del girone E di Champions. La gara è finita 4-1 per la compagine allenata da mister Mersch.

Coronel 6 Chiamato poche volte in causa, quando succede però lo fa mettendosi in mostra respingendo una pericolosa conclusione di Samatta da contropiede.

Kristensen 6,5 Buoni interventi per lui, importante lavoro in fase difensiva nell’interrompere molte avanzate della squadra avversaria. Mezzo voto in meno per l’ammonizione sciocca che si prende al secondo minuto della ripresa.

Onguene 6,5 E’ suo il primo pericolo del match dopo soli due minuti, in difesa soffre solo un affondo della compagine locale oltre al gol. Rigido.

Wober 6,5 Le palle alte, nell’area del Salisburgo, sono tutte di proprietà del numero 39, bravo anche ad imporsi quando è in inferiorità numerica in area.

Ulmer 6 E’ forse il giocatore che ha lasciato meno il segno in casa Salisburgo, dato che dalla sua fascia i giocatori austriaci hanno inciso meno.

Minamino 7,5 E’uno dei due nipponici presenti in campo (l’altro è Ito del Genk) ma sicuramente lascia il segno rispetto al connazionale. Sigla il secondo gol con un bel diagonale ed è uno dei migliori in campo insieme a Hwang (44’ st Vallci sv Troppo poco in campo).

Mwepu 6,5 A centrocampo è una mina vagante che ha anche la capacità di servire un assist perfetto a Minamino per il gol del 2-0.

Junuzovic 6,5 E’ suo il primo cartellino giallo ma è una delle poche sbavature che commette nella sua partita.

Szboszlai 7 Tanti palloni passano da lui e, involontariamente, dà il via all’azione del gol del vantaggio dato che è lui a tirare dal limite e Coucke non trattiene. Sul pezzo (35’ st Okugawa sv Non riesce a incidere).

Hwang 7,5 Buona intesa con Daka, con lui che spesso lancia il compagno di reparto. Rete meritatissima, che chiude definitivamente i giochi e le speranze di riagguantare il match. Il migliore in campo insieme a Minamino.

Daka 7 Viene cercato dai compagni ed è lesto nel raccogliere l’errato disimpegno di Coucke. E’ lui a dare il via alla goleada (17’ st Haaland 7 I problemi al ginocchio non gli impediscono un impatto giusto con la partita: assist per il gol di Hwang, realizzazione numero 8 in Champions League. Momento magico per lui).