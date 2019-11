Le pagelle del Tottenham - Kane uragano per un tempo, bene Aurier

Risultato finale: Tottenham-Olympiacos 4-2

Gazzaniga 5,5 - Non si fida della presa sulla botta di Masouras in avvio, poi è costretto ad arrendersi al gioiello di El Arabi. Evita una figuraccia in mischia poco dopo il novantesimo, e soccombe nuovamente al tap-in di Semedo. Inoperoso nella ripresa.

Aurier 7 - La sua serata è un crescendo, di intensità ed emozioni. Nel primo tempo contiene i danni, dopo l'intervallo sale in cattedra e diventa travolgente: lesto nella battuta della rimessa che porta al pari, firma il sorpasso con un destro di controbalzo che non lascia scampo a José Sá.

Sanchez 6 - Non è coinvolto direttamente nelle due reti dei greci, e nel complesso non perde la bussola. Merito soprattutto delle sue straordinarie doti fisiche, che gli consentono di primeggiare nei duelli con gli attaccanti avversari.

Alderweireld 5,5 - Su di lui pesa l'errore sul secondo gol dell'Olympiacos: tutto accade in una frazione di secondo, ma Semedo gli scivola alle spalle con troppa facilità. Ammonito per un colpo al volto di El Arabi.

Rose 5,5 - Una sua chiusura pigra su un lancio dalle retrovie fa scattare la scintilla per la perla di El Arabi. In più di un'occasione va in difficoltà quando si ritrova a fare i conti con la tecnica in velocità di Podence. Nel secondo si riassesta, complice il calo dell'Olympiacos.

Dier 5,5 - Vittima sacrificale di Mourinho, che dopo la débacle da non credere nella prima mezz'ora decide di sostituire un suo pupillo, per affidarsi al palleggio sapiente di Eriksen. Non ha grandi colpe, ma combina poco. (Dal 29' Eriksen 6,5 - Quando la qualità pesa. Sfiora il gol su punizione e serve l'assist a Kane sul quarto centro degli Spurs).

Winks 5,5 - Mourinho lo lancia titolare, più per mancanza di alternative (Ndombélé non è al meglio) che altro. Leggero su El Arabi, regala un'altra grande chance all'Olympiacos con un pallone perso malamente in una zona nevralgica del campo.

Lucas 6 - Dopo le difficoltà dei primi quarantacinque minuti riesce a salvare la serata con l'assist scaltro per il due a due di Kane. Di lì a poco Mourinho lo richiama alla base, in virtù di un equilibrio di squadra tutto da ritrovare a pareggio acquisito. (Dal 60' Sissoko 6 - Buon impatto fisico sul match).

Dele Alli 7 - Al termine di un primo tempo in cui non riesce a scrollarsi di dosso l'assoluta mediocrità che sembra attanagliare tutta la squadra, accorcia le distanze con un tap-in sotto porta, agevolato dalla frittata di Meriah. Si scioglie dopo il pari e mette lo zampino sul tris di Aurier. (Dall'82' Ndombélé s.v.).

Son 6,5 - È curiosamente pericoloso nel gioco aereo. Non è di certo una consuetudine per lui, ma tant'è: costringe agli straordinari Sá con un colpo di testa, e con una spizzata trova l'assist (involontario) per Aurier.

Kane 7,5 - Nella prima frazione è irriconoscibile, poi si scatena l'uragano: doppietta, mix di tecnica e potenza con pochi eguali, e tante giocate per la squadra. Difficile, se non impossibile, prescindere da lui.