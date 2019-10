Le pagelle del Valladolid - Pedro Porro il migliore, sfortunato Barba

Risultato finale: Barcellona-Real Valladolid 5-1

Masip 6 - Costretto a raccogliere ben cinque palloni di fondo al sacco, rischia di subire un passivo più pesante ma riesce a metterci una pezza sui tentativi di Messi e Ansu Fati.

Pedro Porro 6,5 - Senza alcun dubbio il migliore in campo per la squadra di Gonzalez, l'ex Girona copre bene la sua zona di competenza contrastando sempre alla grande il giovane Ansu Fati.

Olivas 6 - Mezzo voto in più per la rete siglata, con un pò di fortuna, nella prima parte di match. Al posto giusto al momento giusto ma qualche indecisione in fase difensiva.

Joaquin 5 - Stende il tappeto rosso a Vidal in occasione del raddoppio blaugrana, appare abbastanza lento e disorientato sui movimenti degli attaccanti della squadra di Valverde.

Barba 5,5 - Dopo tre minuti è sfortunato, la sua deviazione è decisiva per la rete del primo vantaggio di Lenglet. Ingaggia un buon duello con Suarez ma l'ex Chievo paga la differenza tecnica.

Nacho 6 - Costretto a lasciare il campo prima del termine del primo tempo per un problema al flessore, fino a quel momento non demerita lungo la corsia di competenza. Contiene bene Semedo. (Dal 33' Salisu 5 - Buoni venti minuti ma naufraga nel finale, lascia troppo spazio ad un killer dell'area di rigore come Suarez).

Oscar Plano 5,5 - Preferito ad Enes Unal per provare a dare manforte al centrocampo, compito svolto a metà. Nel secondo tempo prova ad avvicinarsi all'area di rigore avversaria senza incidere. (Dal 66' Unal 6 - Non ha palloni e modi per provare a insidiare la difesa blaugrana).

Anuar 5 - Centralmente prova ad arginare Messi, missione fallita. In campo per fare il lavoro sporco, finisce spesso per rincorrere gli avversari senza alcun tipo di costrutto per la squadra. (Dal 53' Hervias 6 - Buon impatto con la sfida il suo, prova a rendersi pericoloso).

Michel 6 - Uno dei pochi che prova a dare equilibrio al reparto mediano della squadra di Sergio Gonzalez, il suo insidioso calcio di punizione crea l'azione della rete della speranza di Olivas.

Waldo 5 - Si perde tra un dribbling ed un doppio passo di troppo, ci si poteva aspettare di più da uno delle sue qualità. Prova ad accompagnare Guardiola ma finisce per farlo male.

Guardiola 5 - Partita come prevedibile complicata per l'ex della sfida, nessun pallone giocabile per rendersi pericoloso dalle parti di Ter Stegen. Subisce un tunnel di Messi, non mette mai in difficoltà la retroguardia blaugrana.