Le pagelle del Werder - Bravo Rashica, Pavlenka dura solo un tempo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pavlenka 5.5 - Compie una serie di interventi miracolosi nel primo tempo. Nella ripresa, invece, si scioglie come il resto della squadra e finisce con l'incassare ben sei reti.

Selassie 6 - Molto sfortunato in occasione del secondo centro del Bayern: nel tentativo di opporsi a Lewandowski, sbatte contro il palo ed è costretto ad uscire. (Dal 45' Friedl 5.5 - Quarantacinque minuti sicuramente non memorabili per il numero 32 biancoverde)

Veljkovic 5.5 - Contiene bene gli attacchi del Bayern, poi si spegne in maniera troppo evidente. Spesso impreciso anche nei semplici passaggi per i compagni.

Groß 5.5 - Dà una grossa mano a Pavlenka in un salvataggio su Lewandowski nel primo tempo. Al "festival del gol" del Bayern, però, non riesce ad opporsi in alcun modo.

Lang 6 - Buona partita sulla fascia, difficile chiedergli di più vista la caratura dell'avversario.

M. Eggestein 6 - Si disimpegna bene per 45'. Nella ripresa non riesce a dare una mano in zona difensiva.

Şahin 5 - Tocca pochissimi palloni senza mai rendersi utile per la squadra.

Klaassen 6.5 - Fa uno sforzo immane per novanta minuti, chiudendo il match con pochissime energie e un principio di crampi.

Augustinsson 6 - Bravo sulla fascia sinistra, la velocità c'è ma sarebbe anche utile un pizzico di precisione in più.

Osako 5 - Mai in mostra, "spento" dal compagno di reparto Rashica che si prende la scena. (Dal 67' Bittencourt s.v.)

Rashica 6.5 - Il gol che apre le marcature vale il prezzo del biglietto: si prende gioco di Boateng per poi spiazzare Neuer con un bolide dalla distanza. Risultato negativo per il Werder, ma l'attaccante kosovaro difficilmente dimenticherà la rete segnata all'Allianz Arena. (Dall'86' Bartels s.v.)