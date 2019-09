Le pagelle dell'Atletico - Gimenez, attaccante aggiunto. Male D.Costa

Risultato finale: Atletico Madrid-Juventus 2-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oblak 6 - Nel primo tempo non sporca nemmeno i guantoni, mai chiamato in causa dai bianconeri. Nel secondo tempo non ha responsabilità sulle due reti subite ma nega la gioia del gol a Higuain facendosi trovare reattivo.

Trippier 6,5 - Partita complicata perchè si ritrova Cristiano Ronaldo e Alex Sandro da tenere a bada, qualche piccolo errore ma sufficienza piena. Salva sulla linea su Matuidi salvando l'Atletico.

Savic 6,5 - Non perfetto in occasione della rete di Blaise Matuidi ma l'ex Fiorentina sa come farsi perdonare, sua l'incornata vincente sulla sponda di Gimenez che rimette in partita l'Atletico nel folle secondo tempo.

Gimenez 7 - L'attaccante aggiunto della squadra di Simeone, l'uruguayano è senza dubbio il migliore in campo di giornata anche senza segnare. Di testa le prende tutte, va due volte vicino al gol e poi regala l'assist per la rete di Savic.

Renan Lodi 5,5 - Un primo tempo in cui fa il bello ed il cattivo tempo lungo la corsia di sinistra, quando però nella ripresa la Juventus sfrutta l'esterno comincia a soffrire lo sprint di Cuadrado e le sovrapposizioni di Danilo. (Dal 77' Vitolo sv).

Koke 6,5 - Uno degli ultimi a mollare soprattutto nel momento più difficile della partita, il capitano è il primo a suonare la carica. Padrone dei calci di punizione, pennella la sfera per Gimenez dal quale nasce la rete di Savic.

Saul 5 - E' indubbiamente mancata quel pizzico di qualità alla manovra della squadra di Simeone, ben marcato dai centrocampisti avversari. Stavolta lo spagnolo non riesce a brillare come potrebbe.

Thomas 6 - Fa legna in mezzo al campo, prova a contrastare i portatori di palla della squadra di Sarri. Per un tempo il lavoro è ottimo, cala nella ripresa ma la prestazione rimane sufficiente. (Dal 76' Herrera 6,5 - Il protagonista che non ti aspetti, soprattutto di testa. Tocca pochi palloni ma tra questi quello decisivo per il pareggio).

Lemar 5 - Prova a svariare lungo tutto il fronte offensivo, parte da sinistra ma lo trovi anche al centro soprattutto nell'assalto colchonero. Tanti palloni giocati ma poco costrutto per il francese. (Dal 61' Correa 5,5 - Non entra benissimo in partita, fatica a trovare la posizione ideale per far male alla Juventus).

Diego Costa 5 - Comincia benino nel duello con De Ligt, non esce alla distanza e diventa l'uomo in meno dell'Atletico Madrid. Riceve pochissimi palloni giocabili e non dialoga mai con Joao Felix.

Joao Felix 6,5 - Le qualità sono fuori dal comune, forse discontinuo ma regala lampi di talento puro. Porta a spasso mezza Juventus nel primo tempo e sfiora il gol, cala nella ripresa ma imbecca qualche giocata degna di nota.