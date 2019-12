Le pagelle dell'Everton - Bene Richarlison. Kean si mangia un gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Liverpool-Everton

Pickford 5 - Non compie alcun intervento miracoloso, ma c'è da riconoscere che gli attaccanti del Liverpool sono stati dei cecchini. Non benissimo sul secondo gol di Origi.

Holgate 5,5 - Come tutta la difesa lascia tanti spazi agli avversari. Nel finale salva un paio di volte facendo alzare di mezzo punto il suo voto.

Keane 5 - Si perde Origi ad inizio gara e concede al belga la possibilità di segnare il gol dell1-0. Stesso copione sul 2-0: è sempre il numero 5 ospite a

perdersi l'inserimento in area. E uguale anche sul 3-1. Si fa perdonare parzialmente con un gol da attaccante, ma la sua prestazione da difensore è pessima.

Mina 6 - A differenza del compagno di reparto, chiude quel che può soprattutto a fine partita. Il colombiano non gioca una grandissima partita ma sinceramente è piuttosto incolpevole sui gol.

Sidibè 5,5 - Tocca pochi palloni prima di essere sostituito (con piccola polemica) da Silva. Certo che lui come gli altri coprono davvero poco e male (dal

35' Bernard - Entra e viene coinvolto subito nelle azioni offensive dei suoi. Il suo cambio dà una piccola scossa, bloccata subito dall'ondata Liverpool).

Davies 6 - Tanta legna a centrocampo, si fa vedere anche in un paio di sortite offensive (dal 72' Schneiderlin 6 - Entra più che altro per evitare il secondo giallo di Davies. Si fa vedere pochissimo).

Sigurdsson 5 - Si vede per la prima volta sostanzialmente al 90' con un cross non messo in rete da Richarlison. Troppo poco per il 10 dei Toffees.

Digne 5,5 - Il terzino ex Roma offre buoni spunti in attacco, ma in difesa viene spesso messo in mezzo non riuscendo quasi mai a chiudere sulle folato offensive degli avversari.

Iwobi 6 - Il nigeriano tocca molti palloni e ne sbaglia parecchi. Un paio di sue imbucate però non vengono sfruttate dagli attaccanti.

Calvert-Lewin 5 - Si vede poco e male. Lui come Iwobi non riescono ad imporsi contro la fisica difesa del Liverpool (dal 60' Kean 5,5 - Non riesce

a dare la scossa sperata, e sbaglia l'unica grande occasione che riesce a crearsi: tutto solo davanti ad Adrian spedisce fuori).

Richarlison 6,5 - Il migliore dei suoi, l'ultimo a mollare e sempre pericoloso. Non è un caso che faccia innervosire Alexander-Arnold. Bello anche il gol di testa.